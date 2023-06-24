الناتو: نراقب الوضع في روسيا.. ولجنة الطوارئ البريطانية تعقد اجتماعا لمناقشة التطورات هناك

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قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوانا لونجيسكو، اليوم /السبت/، إن الحلف يراقب الوضع في روسيا وما يحدث بها.

وفي السياق، ذكرت قناة “سكاي نيوز” أن لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية “كوبرا” ستعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الوضع في روسيا، وسيرأسه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

ويأتي هذا بعدما نشر مؤسس مجموعة “فاجنر” العسكرية يفجيني بريجوجين، في وقت سابق عدة رسائل صوتية عبر قناته على تطبيق “تليجرام”، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية.. وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح، ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات “فاجنر” بأنها “كاذبة”.