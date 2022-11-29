“الناتو” يتعهد بحماية الأوكرانيين.. وكييف تطلب صواريخ “الباتريوت”

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جدد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» التزامهم باستقلال أوكرانيا، متعهدين بمواصلة دعم بلادهم لكييف في مواجهة «الاعتداءات الروسية».

وذكر وزراء خارجية «الناتو» بعد اجتماع عقدوه في العاصمة المجرية بوخارست، اليوم، أن دول «الناتو»و حلفائها سيعملون على حماية المدنيين الأوكرانيين من الهجمات الصاروخية الروسية.

كما تعهد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية، ومواصلة العمل على تعزيز الشراكة معها، مشددين على أن دول «الناتو» لن تعترف أبداً بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

من جهته، طالب زير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتزويد بلاده بالنظام الصاروخي «باتريوت»، لمساعدتها في حماية منشآت الطاقة.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى.