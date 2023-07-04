«الناتو» يستعد لاحتمال توسّع الصراع مع روسيا

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يعكف حلف «الناتو» على تعديل خططه العسكرية تحسّباً لاحتمالات لجوء موسكو لـ«توسيع الصراع»، في وقت حذرت فيه موسكو من أن المواجهة مع الغرب ستستمر عقوداً، وأن المواجهة النووية «محتملة».

وقال رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الأدميرال روب باور، أمس، إن القوات الروسية متضررة لكنها لم تهزم بأي حال من الأحوال في حرب أوكرانيا، وهو يتحدث عن أكبر تعديل للخطط العسكرية للحلف منذ الحرب الباردة إذا ما لجأت موسكو لتوسيع الصراع.

وأضاف باور «لا ينبغي أبداً التقليل من شأن الروس وقدرتهم على التعافي».

وبموجب خططه الجديدة، يهدف «الناتو» إلى نشر 300 ألف جندي مستعدين للانتقال إلى جناحه الشرقي خلال 30 يوماً.

وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، تحدث عن هذه التعديلات كل من باور، والمتحدث باسم الناتو أوانا لونجيسكو ونائب رئيس أركان العمليات، اللواء ماثيو فان واغنين.

قمة فيلنيوس

ويعمل الحلف على تعزيز الأمن من أجل قمته المقرر عقدها في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو الجاري، حيث من المنتظر نشر آلاف العسكريين لضمان أمن القمة.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. وقال مسؤول أمن ليتواني إن قوة من 12 ألفاً، بما في ذلك 3 آلاف ليتواني وألف من حلفاء «الناتو» سيكونون مسؤولين عن الأمن خلال الاجتماعات.

وأضاف إن العاصمة الليتوانية تتوقع حضور 48 وفداً أجنبياً يبلغ عدد أفرادها 2400 تقريباً، بما في ذلك 40 رئيس دولة وما يصل إلى 150 سياسياً آخر رفيع المستوى الذين هم بحاجة للحماية.

وأعلنت السفارة الإسبانية في فيلنيوس أن الجيش الإسباني سوف ينقل نظام دفاع جوي متمركز في لاتفيا إلى ليتوانيا المجاورة للمساعدة في حماية القمة.

صراع دائم

يأتي ذلك فيما حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق دميتري ميدفيديف من أن مواجهة موسكو مع الغرب ستستمر عقوداً وأن صراعها مع أوكرانيا قد يصبح دائماً، ولم يستبعد نشوب مواجهة نووية. وفي مقال لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية، قال ميدفيديف إن التوترات بين روسيا والغرب «أسوأ بكثير» مما كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 حين كان العالم يتأرجح على شفا مواجهة نووية.

وحذر ميدفيديف من أن الحرب النووية «محتملة جداً» لكن من غير المرجح أن تسفر عن أي منتصر. وكتب «هناك شيء واحد لا يروق للسياسيين من جميع الأطياف الاعتراف به: مثل هذا الصدام المدمر ليس ممكناً فحسب، بل محتمل أيضاً».

وقال ميدفيديف إن موسكو ملتزمة بمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو. وتابع إنه نظراً لقواعد الحلف التي تقضي بعدم قبول الدول المتورطة في صراعات إقليمية، فإن الصراع مع أوكرانيا قد يصبح «دائماً» نظراً لما يمثله من تهديد وجودي بالنسبة لموسكو. وقال إن الطريقة الوحيدة لتهدئة التوترات بين روسيا والغرب هي الدخول في مفاوضات جادة.

وتابع «المواجهة ستكون طويلة جداً وقد فات أوان ترويض المعاندين (أي نحن). المواجهة ستستمر لعقود».