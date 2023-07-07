الناتو يستعد لعقد قمته السنوية في ليتوانيا وسط إجراءات أمنية مشددة

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كثف حلف شمال الأطلسي جهوده استعدادا لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية.