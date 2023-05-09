“الناتو” يعلن تدريب 9 ألوية أوكرانية منذ الشتاء

وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.

المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.