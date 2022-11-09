الناجون من السرطان أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام.. 3 أسباب

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كشف دراسة عن أن الأشخاص الذين نجوا من السرطان، خاصة أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي، هم أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام لعدة أسباب.

تتراوح الآثار الجانبية طويلة المدى للأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان من المضاعفات البسيطة إلى المشكلات الصحية التي تهدد الحياة.

وتشمل هذه الآثار الجانبية المحتملة فقدان السمع من جرعات عالية من العلاج الكيميائي، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جرعات عالية من الإشعاع على الدماغ ومشاكل الأسنان وانقطاع الطمث المبكر والعقم.

العلاقة بين السرطان وكسور العظام

مؤخرا، أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن مشكلة كسور العظام يمكن أن تكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين أصيبوا بالأورام السرطانية.

وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأورام التابع للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، نحو 92431 من كبار السن الذين كان متوسط أعمارهم 69.4 سنة، وحققت في عدد المرات التي قد تحدث فيها مثل هذه الإصابات.

وحلل فريق البحث البيانات من 15 يوليو/تموز 2021 إلى 3 مايو/أيار 2022، ودرسوا الارتباطات بين تشخيصات السرطان وخطر الإصابة بكسور الحوض والشعاعية والفقرية (بشكل منفصل ومجتمعي) مقارنة بالبالغين الذين ليس لديهم تاريخ من السرطان.

ووفقا لموقع healthline، أظهرت النتائج أن 12943 شخصا من بين المشاركين في الدراسة تعرضوا لكسر في العظام مرتبط بالضعف.

أيضا وجد الباحثون أن الناجين من السرطان الأكبر سنًا الذين تم تشخيصهم مؤخرًا في غضون 5 سنوات بمرحلة متقدمة من السرطان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالكسور بنسبة 112% مقارنة بالمشاركين الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بالسرطان.

وأفاد الباحثون بأن ارتفاع مخاطر الكسور في الناجين من السرطان كان مدفوعًا إلى حد كبير بمواقع كسور العمود الفقري والحوض.

علقت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة إريكا ريس بونيا، كبير الباحثين في علم الأوبئة والسلوك في جمعية السرطان الأمريكية: “هذه واحدة من أولى الدراسات للتحقيق في الارتباطات بين تشخيصات السرطان”.

وقالت بونيا، لموقع medicalnewstoday: “تمكنا من تضمين الناجين من عدة أنواع من السرطان في دراستنا، وفحص مخاطر الكسور حسب الموقع لكسور الحوض والفقرات والرسغ”.

وفقا لمؤلفة الدراسة، فإن التدخين مرتبط أيضًا بخطر أعلى وكان هناك بعض الاقتراحات بأن النشاط البدني قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكسور لدى الناجين من السرطان.

وقالت بونيا إن الناجين من السرطان قد يكونون أكثر عرضة لكسور العظام بسبب هذه الأسباب:

– ارتفاع معدلات الإصابة بهشاشة العظام

– انخفاض كتلة العضلات

– مشاكل التوازن والتغيرات غير المتوقعة في المشي المرتبطة بالعلاج الكيميائي