النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية… أردوغان يحصل على 49.94% وكليجدار أوغلو على 44.30 %

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا”، مؤكدا أن “الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة”.