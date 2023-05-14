النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية… أردوغان يحصل على 49.94% وكليجدار أوغلو على 44.30 %

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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 90 % من أصوات الناخبين.
وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية أن “النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.94 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.30 % بعد فرز 90 % من أوراق الاقتراع”.
وكانت وكالة “الأناضول”، أعلنت أن “عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي”.
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا”، مؤكدا أن “الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة”.
وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.