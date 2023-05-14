النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية… أردوغان يحصل على 59% مقابل 36% لكليجدار أوغلو

وأوضحت قناة “تي آر تي” التركية الرسمية، أن “النتائج الأولية تظهر حصول أردوغان على نحو 59% مقابل نحو 36% لكليجدار أوغلو بعد فرز 11% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية”.