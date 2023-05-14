النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية… أردوغان يحصل على 59% مقابل 36% لكليجدار أوغلو

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قال التلفزيون التركي، إن “النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، تظهر حصول مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على 59% مقابل 36% لمرشح تحالف المعارضة التركي كمال كليجدار أوغلو.
وأوضحت قناة “تي آر تي” التركية الرسمية، أن “النتائج الأولية تظهر حصول أردوغان على نحو 59% مقابل نحو 36% لكليجدار أوغلو بعد فرز 11% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية”.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن “أردوغان يتقدم بنحو 25% على كليجدار أوغلو بعد فرز 9% من الأصوات”، مشيرة أن “نسبة المشاركة في الانتخابات العامة وصلت إلى 87.7%”.
وكانت وكالة “الأناضول” التركية، أعلنت أن “عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي”.
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا”، مؤكدا أن “الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة”.
وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.