النخلي والجمعة والصناع يتأهلون لألعاب باريس البارالمبية

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تأهل العداء السعودي البارالمبي علي النخلي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في سباق 100 متر من خلال الأداء العالي بزمن 11,79 ثانية، كما تأهل في سباق 200 متر بزمن 32,75 ثانية متأهلاً بشكل رسمي لدورة الألعاب البارالمبية 2024, كما تأهل زميله نور الصناع لدورة الألعاب البارالمبية من خلال الأداء العالي الرياضي في سباق 100 متر بزمن 11,86 ثانية.

وحجزت الرامية السعودية سارة الجمعة مقعداً لها في دورة الألعاب البارالمبية الباريسية من خلال الأداء العالي الرياضي في مسابقة دفع الجلة بعد ان رمت لمسافة 6,47 أمتار.

وكان لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبي عبدالرحمن القرشي وحسن دوشي قد تأهلا لدورة الألعاب البارالمبية في يوليو 2023.