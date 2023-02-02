النرويج تمنع إحراق المصحف غداً أمام السفارة التركية

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قالت الشرطة النرويجية، اليوم (الخميس)، إنها ستمنع عملية إحراق المصحف، المقررة غداً (الجمعة)، أمام السفارة التركية في أوسلو؛ بسبب مخاوف أمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية.

وعزت شرطة أوسلو، القرار لمعلومات استخباراتية تلقتها، ولكنها أوضحت أن إحراق المصحف لا يزال شكلاً قانونياً من أشكال التعبير السياسي في النرويج.

وأثارت عملية إحراق نسخ من القرآن الكريم، تنديداً من دول ومنظمات دولية بوصفه اعتداءً على معتقدات المسلمين ومقدساتهم.

وطالبت المملكة حكومات الدول الأوروبية المعنية بالتصدي لممارسات حرق المصحف الشريف، وأكدت أن هذه الأفعال المشينة تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقام مؤخراً دنماركي- سويدي يميني متطرف معروف بعدائه للإسلام، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، ثم لاحقاً أمام القنصلية التركية في كوبنهاغن، وهدد بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.