النساء أكثر عرضة للنوبات القلبية الصامتة

المناطق_الرياض

أشارت دراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة من الرجال؛ وفقاً لجمعية القلب الأمريكية. وقالت اختصاصية أمراض القلب السريرية في مستشفى القلب في أوستن في تكساس بالولايات المتحدة الدكتورة ديبورا إكيري، «مثلما يوحي الاسم، فإن النوبة القلبية الصامتة هي نوبة قلبية لا تظهر عليها أعراض عامة أو أعراض قليلة أو أعراض غير معروفة».

ويمكن أن يتسبب عسر الهضم في حدوث أزمات قلبية صامتة مميتة، إذ تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة القاتلة.

والنوبات القلبية الصامتة خطيرة للغاية؛ لأنها يمكن أن تكون لها أعراض قليلة أو لا تظهر على الإطلاق. ونتيجة لذلك، يمكن للناس العودة إلى حياتهم اليومية دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن تعرضهم لأضرار في أعضائهم.

ويتم تدريب الأطباء على البحث عن علامات المرض عند زيارتهم من قبل المرضى، فالأعراض خفيّة للغاية ويمكن تفويتها. وقد يشكو المرضى من عسر الهضم أو الإنفلونزا أو إجهاد العضلات أو عدم الراحة في الصدر أو الفكين أو الجزء العلوي من الظهر أو الذراعين، وفقاً للدكتورة إكيري.