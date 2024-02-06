النشامى يواصل كتابة التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا

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واصل منتخب الأردن كتابة التاريخ وتأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، وذلك على حساب كوريا الجنوبية.

المباراة جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، وذلك على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن نصف نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

واستطاع منتخب الأردن تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في إنجاز تاريخي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب الأردن إلى النهائي، وأصبح على بعد خطوة من تكرار إنجاز العراق عام 2007.

وكانت المرة الوحيدة التي تأهل فيها العراق إلى النهائي، استطاع تحقيق اللقب عام 2007 بالفوز على السعودية في النهائي 1-0.

وكان منتخب الأردن هو الطرف الأفضل في المباراة، حيث أضاع عدة فرص محققة في الشوط الأول.

ونجح منتخب الأردن في تحويل هذه الفرص إلى أهداف في الشوط الثاني، حيث سجل ثنائية يزن النعيمات وموسى التعمري في الدقيقتين 53 و66.

وينتظر منتخب الأردن في النهائي الفائز من نصف النهائي الآخر بين قطر وإيران، مساء الأربعاء.