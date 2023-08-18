النصر بوجه جديد وتعاقدات كبيرة جاهز للمنافسة في دوري أبطال آسيا

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يعتبر نادي النصر من ضمن أكثر الأندية نجاحاً في السعودية، وهو يحلم هذا العام بخوض رحلة مميزة ينجح من خلالها في إعادة كتابة تاريخه القاري، عندما يتقابل يوم الثلاثاء مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ورغم التاريخ الكبير لنادي النصر، وتقديم العديد من المواهب المميزة، وخوضه فترة ذهبية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن الفريق انتظر حتى عام 2011 لتسجيل الحضور الأول في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وكان النادي بلغ نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995، وفاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 1998، وكان أول ممثل لقارة آسيا في كأس العالم للأندية عام 2000.
وعام 2011 في دوري أبطال آسيا، برز في صفوف النصر المهاجم الكويتي الشهير بدر المطوع، الذي سجل أربعة أهداف في دور المجموعات، ليحصل النصر على المركز الثاني في المجموعة خلف السد القطري، ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ثم عاد المطوع وسجل من جديد في مباراة دور الـ16 التي خسرها النصر أمام زوباهان الإيراني 1-4.
وفي نسخة عام 2014، عاد النصر إلى البطولة القارية، بقيادة المهاجم النيجيري أحمد موسى وصانع الألعاب البولندي أدريان ميرزوفسكي، وكانت أبرز نتائج الفريق تحقيق الفوز على بيروسيبوليس الإيراني 3-0 في الرياض، لكنه دخل الجولة الأخيرة من دور المجموعات وهو يمتلك في رصيده 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف لخويا القطري (الذي بات الآن تحت مسمى الدحيل)، حيث كانت المواجهة بين الفريقين حاسمة لتحديد الفريق المتأهل عن المجموعة بمرافقة بيرسيبوليس، وخسر النصر في تلك المواجهة بنتيجة 1-3 على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليودع المنافسة.
في العام التالي، أوقعت القرعة نادي النصر في المجموعة الثانية بمواجهة لخويا وزوباهان، حيث لم يتمكن الفريق السعودي من العبور إلى دور الـ16، بعدما خسر أمام لخويا 0-4 في الدوحة وأمام زوباهان 0-3 في مسقط.
وعاد النصر إلى البطولة القارية عام 2019، ليحقق نتائج مميزة، حيث لعب بدور المجموعات بمواجهة زوباهان من جديد، وبرز في صفوفه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليجمع الفريق 10 نقاط بدور المجموعات، متقدماً أمام الوصل والزوراء، ويتأهل بمرافقة زوباهان إلى دور الـ16.
في الدور الثاني، كانت المواجهة مع الوحدة الإماراتي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في الرياض، قبل أن يتقدم الوحدة بعد مرور نصف ساعة من مباراة الإياب، لكن النصر رد بهدفين عن طريق جيليانو وهدف من حمدالله منحا الفوز للفريق السعودي الذي ضرب موعداً مع السد القطري في ربع النهائي، وشهدت مباراة الذهاب فوز النصر 2-1 في الرياض، لكن السد تمكن من تحقيق الفوز إياباً 3-1 في الدوحة.
وتمكن النصر في العام التالي من التقدم أكثر في البطولة خلال نسخة عام 2020، حيث بلغ هذه المرة الدور قبل النهائي، وقد تصدر في دور المجموعات ترتيب مجموعته التي كانت تضم إلى جانبه فرقًا من أصحاب الخبرة من خلال العين والسد وسيباهان، حيث خسر مباراة واحدة فقط في هذه المرحلة، وكان من أبرز لاعبي الفريق في هذه المرحلة المهاجم حمدالله الذي سجل 5 أهداف في دور المجموعات.
ومع تأثيرات جائحة كوفيد-19، أقيمت منافسات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في الدوحة، حيث تمكن النصر من التفوق في دور الـ16 على مواطنه التعاون 1-0 وسجل الهدف حمدالله، بعد ذلك تقابل مع فريق آخر من السعودية وهو الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز 2-0، قبل خوض مواجهة الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، وفي تلك المباراة لاح النهائي في الأفق بعدما تقدم الفريق السعودي عبر هدف حمدالله من ضربة جزاء، ولكن بيرسيبوليس أدرك التعادل من خلال هدف مهدي عبدي، قبل أن يفوز بفارق ركلات الترجيح إثر إهدار المدافع مايكون لتسديدته.
الظهور الأخير للنصر في دوري أبطال آسيا كان عام 2021، عندما نجح مرة أخرى في تكرار إنجاز بلوغ الدور قبل النهائي.
وتصدر الفريق في دور المجموعات ترتيب مجموعته بعدما جمع 11 نقطة، حيث تقدم أمام أندية السد والوحدات وفولاد، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة.
في دور الـ16، تمكن النصر من التغلب على تراكتور 1-0 بفضل هدف فينسنت أبو بكر، قبل أن يتفوق في ربع النهائي على الوحدة الإماراتي 5-1 في مباراة تألق فيها جلال الدين مشاريبوف عبر تسجيل هدفين، ليضرب الفريق موعداً في قبل النهائي مع مواطنه الهلال.
وفي مواجهة مثيرة على إستاد مرسول بارك، وسط حضور جماهيري كبير، تقدم الهلال أولاً عبر هدف موسى ماريغا، لكن النصر أدرك التعادل بواسطة أندرسون تاليسكا، ثم عند بقاء 19 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، خطف الهلال هدف الفوز بواسطة سالم الدوسري.
والآن، مع امتلاك تشكيلة قوية تضم العديد من كبار النجوم العالميين، من أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب ساديو ماني ومارسيو بروزوفيتش وإليكس تيليس، فإن النصر يمتلك الثقة اللازمة من أجل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة في دوري أبطال آسيا، ولكن يتوجب عليه أولاً تجاوز عقبة شباب الأهلي دبي يوم الثلاثاء.