النصر والهلال يلتقيان في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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تُختتم غدًا منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023،بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي النصر والهلال،على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف،عند السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واجتاز فريق النصر منعطف نظيره الشرطة العراقي بالفوز 1-0،بينما حقق الهلال فوزًا بنتيجة 3-1 أمام الشباب،ضمن منافسات الدور نصف النهائي الأربعاء الماضي.

وعُقدت المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي فريقي النصر والهلال اليوم؛للحديث عن آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة بينهما على كأس البطولة.

وقال مدرب فريق النصر لويس كاسترو: “نحن سعداء بالعودة إلى الطائف مرة أخرى، وهدفنا منذ اللحظة الأولى هو العودة إلى هنا لخوض المباراة النهائية،المباراة ستكون بين فريقين كبيرين،نحترم الهلال بشكل كبير،ونحترم أيضًا شغفنا لتحقيق الانتصار، الفريق يتحسن ويتطور من مباراة لأخرى، وبدا ذلك واضحاً أمام الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي”.

وأردف: “صحيح أننا لم نتعرض لأي خسارة في البطولة،لكننا كنا نواجه صعوبات في كل مرحلة حتى نحقق الانتصار،الهلال يضم نجومًا رائعين،وستكون مواجهة رائعة فوق أرضية الملعب،تقولون إن الهلال لا يمتلك مهاجمًا قويًّا،لكنه على الرغم من ذلك يسجل وينتصر في كل مباراة،والجميع شاهد ذلك”.

من جانبه،قال لاعب فريق النصر نواف العقيدي: “نحن سعداء للغاية بالوصول إلى المباراة النهائية،وبالتأكيد سنخوض النهائي بهدف واحد فقط،هو تحقيق الانتصار واقتناص الكأس،أتمنى أن أستمر على المستوى نفسه في المباراة النهائية”.

وقال خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال: “مباراة نهائية أخرى تُضاف إلى مسيرتي، وصلنا إلى تلك المرحلة عن جدارة واستحقاق،سنواجه منافسًا قويًّا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى،المباراة ستحظى بمتابعة من مختلف أنحاء العالم،وستكون أشبه بالحفل الكبير”.

وأضاف: “في مثل هذه المباريات لا يُمكن التنبؤ بالتشكيل وطريقة اللعب بالنسبة للفريقين،بعد مران اليوم سنتأكد من جاهزية الجميع لخوض المباراة المرتقبة، أشكر جميع اللاعبين خاصة في الخطوط الأمامية،الذين سجلوا أهدافًا رغم عدم وجود مهاجم صريح،وفي الفترة المقبلة سنُكمل باقي احتياجات الفريق”.

وقال لاعب فريق الهلال علي البليهي: “من الطبيعي أن يكون فريق الهلال طرفًا في المباراة النهائية،هذه البطولة جاءت في توقيت مهم من أجل الاستعداد والتحضير للموسم الجديد،النصر يمتلك لاعبين كبار، ونحن أيضًا لن نتأثر بغياب أي لاعب، عبدالله المعيوف حارس كبير،لكن البديل سيكون على قدر التوقعات أيضًا”.