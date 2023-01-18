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النصر يتأهب بـ«مناورات تكتيكية»

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يناير 2023 - 11:13 مساءً

المناطق_الرياض

فرض الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مناورات تكتيكية مصغرة خلال التدريبات، الأربعاء، استعداداً لمواجهة الاتفاق، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وطبق اللاعبون في المناورات العديد من الجمل التكتيكية، وسبقتها تمارين تركزت على الجوانب اللياقية، وأخرى تضمنت اللعب في مربعات محددة.

ويدخل الأصفر العاصمي مواجهة الاتفاق بطموح استعادة التوازن بعد تعادل سلبي أمام الشباب، وتأمين الصدارة قبل جولة من ختام الدور الأول.

ويتصدر النصر الترتيب العام لدوري برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات خلال 13 مباراة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر بـ10 نقاط.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يناير 2023 - 11:13 مساءً
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