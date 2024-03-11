النصر يتحدى العين في صراع آسيوي

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يتطلع فريق النصر لتعويض خسارته 1-0 في مباراة الذهاب ومواصلة التقدم، عندما يستضيف غدًا فريق العين الإماراتي على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويدخل النصر هذه المباراة وهو بحاجة لاستعادة التوازن، حيث تعرض لخسارتين على التوالي، بعد خسرته 1-3 أمام الرائد محليًا يوم الخميس الماضي.

ويعاني الفريق من سلسلة غيابات في صفوفه، حيث انضم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى قائمة المصابين، التي تضم أيضاً سلطان الغنام وعزيز بيهيتش, بالإضافة إلى افتقاده للمدافع ايميريك لابورت الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، في حين تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب أيمن يحيى على المشاركة بعد تعرضه لإصابة في المباراة أمام الرائد.

واعترف لويس كاسترو مدرب النصر بأن الإصابات لها تأثير على الفريق، ولكنه شدد على أن الفريق سيحاول تقديم أفضل ما بوسعه من أجل التعامل مع هذا الأمر وقلب تأخره في مباراة الإياب.

وأضاف لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وسندخل للفوز فقط, قطعنا نصف الطريق في هذه المواجهة، ومع دعم الجماهير نعد بتقديم الأفضل وتحقيق الفوز لإسعادهم.

في الجهة المقابلة يأمل فريق العين في مواصلة التألق والعبور إلى نصف النهائي بعد انتصاره في مباراة الذهاب, ومواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس رابطة الدوري الإماراتي بفوزه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح.

وأعرب هيرنان كريسبو مدرب العين عن ثقته في قدرة فريقه على المحافظة على تركيزه من أجل مواصلة المنافسة على اللقب القاري, مضيفًا أن الفريق قدم مستوى نجح في مباراة الذهاب بتحقيق فوز مستحق، ولكن مواجهة الدور ربع النهائي لم تنته بعد.

وكان النصر تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للدحيل القطري و3 للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للفيحاء السعودي، و7 لباختاكور الأوزبكي و4 لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.