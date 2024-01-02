النصر يتصدر دوري كرة السلة بالفوز على الهلال

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تصدر فريق النصر ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الـ11 بـ (21) نقطة بعد فوزه بنتيجة 112-82 على الهلال الذي تراجع للمركز الرابع بـ (19) نقطة.

وحلّ الاتحاد في المركز الثاني بـ (20) نقطة رغم خسارته بنتيجة ( 65-83 ) من الأهلي الذي تقدم إلى المركز الثالث بـ (19) نقطة، وجاء أحُد في المركز الخامس بـ (18) نقطة بعد فوزه 96-83 ، على الوحدة الذي تراجع للمركز السادس بـ (18) نقطة ، والفتح “سابعاً” بـ (17) نقطة بعد فوزه 99-74 على نظيره السلام “العاشر” بـ (14) نقطة ، والخليج في المركز الثامن بـ (15) نقطة بعد فوزه 91-88 ، على نظيره الصفا “التاسع” برصيد (14) نقطة، وجاء التعاون في المركز الـ11 بـ (10) نقاط, ولديه لقاء مؤجل مع نظيره ضباء الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ (9) نقاط.