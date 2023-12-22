النصر يتغلب على الاتفاق بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة

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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة على ضيفه الاتفاق 3-1 ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وكان النصر الفريق الأفضل خلال أغلب فترات المباراة، وتقدم قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة من البرزيلي أليكس تيليس.

وأحرز مارسيلو بروزوفيتش هدفه الأول مع النصر في الدوري من هجمة مرتدة بدأها بقطع الكرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

واختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وبهذا ينفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد أمام ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وفي الدقائق الأخيرة، أحرز محمد مرزوق الكويكبي هدف الاتفاق الوحيد من مسافة قريبة.

ويصل النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من 17 مباراة، بفارق عشر نقاط أمام الهلال المتصدر الذي حقق 50 نقطة في 18 مباراة.

ويتجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.