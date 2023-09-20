النصر يتغلب على بيرسبوليس الإيراني ويتصدر مجموعته

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افتتح فريق النصر، عودته إلى دوري أبطال آسيا بعد غياب عن النسخة الماضية بفوز مهم 2-0 على مضيفه بيرسبوليس الإيراني، خلال المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، في مباراة غاب عنها جمهور أصحاب الأرض تنفيذًا لعقوبة انضباطية.

سجّل للنصر اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 62 واللاعب محمد قاسم عند الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، تصدر النصر المجموعة برصيد 3 نقاط، والدحيل القطري في المركز الثاني بنقطة واحدة متقدمًا على استقلال دوشنبه صاحب المركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، فيما يتذيل بيرسبوليس الترتيب دون نقاط.

ويستضيف النصر نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأول بارك بالرياض، في الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وعلى ملعب الجمهورية المركزي في العاصمة دوشانبي تعادل الدحيل القطري مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بدون أهداف لحساب الجولة الأولى والمجموعة ذاتها.