النصر يتقدم بعرض لضم “زاها” لمدة 3 مواسم

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كشفت تقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع نجم كريستال بلاس الإنجليزي، الإيفواري ويلفريد زاها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويفاضل زاها بحسب “لا جازينا ديللو سبورت” الإيطالية بين عرضي النصر وميلان قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأوضحت التقارير أن النصر ينتظر رد زاها النهائي في ظل امتلاك اللاعب العديد من العروض وعلى رأسها من ميلان.

وذكرت شيكة سكاي سبورت في وقت سابق أن إدارة النصر قدمت، عرضًا للتعاقد مع ويلفريد زاها لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون يورو بواقع 15 مليون يورو سنويًا.