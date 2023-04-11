النصر يتوّج بكأس الناشئين

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توَج فريق النصر، الإثنين، بكأس الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2022-2023.

ومنح الدكتور خالد بن مقرن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وحسم النصر اللقب بعد فوزه على ملاحقه الاتفاق بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي النصر في الرياض لحساب الجولة 34 والأخيرة.

وبتلك النتيجة أنهى النصر الموسم في الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الاتفاق، في المقابل هبطت أندية الوحدة، الفيصلي، والنجمة إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين للموسم المقبل 2023-2024.