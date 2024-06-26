النصر يجدد رغبته في ضم ديابي

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع موسى ديابي، لاعب فريق استون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر قريبًا من ضم ديابي في الصيف الماضي لولا تعثر الصفقة في مراحلها الأخيرة وتحويل اللاعب قبلته إلى استون فيلا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ديابي بات هدف النصر من جديد خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وأشارت الصحفية إلى أن النصر لديه إصرار على ضم جناح استون فيلا صاحب الـ 25 عامًا، بعد تعثر مفاوضات الموسم الماضي.

ونجح الفرنسي ديابي في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 أخرى خلال أول مواسمه مع استون فيلا بعد الانضمام إليه من باير ليفركوزن الألماني.