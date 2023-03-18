النصر يحبط مفاجأة أبها بثنائية رونالدو وتاليسكا

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حول فريق النصر الأول لكرة القدم، تأخره أمام ضيفه أبها بهدف، ليحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1، في لقاء جمع الفريقين، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الاتحاد، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز 12.

وبدأ رودي جارسيا بخطة لعب 4-2-3-1 بوجود العقيدي في المرمى، وأمامه الرباعي كونان، ألفارو، العمري، والغنام، وفي المنتصف ثنائية لويس جوستافو وعبدالله الخيبري، خلف الثلاثي عبدالرحمن غريب، الصليهم، وتاليسكا، وفي المقدمة كريستيانو رونالدو.

في المقابل، راهن رويل كومانس مدرب نادي أبها على رسم 4-4-2، مع إيباسي في الحراسة، وفي الدفاع آل حمسل، سعد ناطق، عطوشي والزوري، وبالمنتصف الرباعي سعد بقير، الصديقي، سامي، وسعد السلولي، وفي المقدمة الثنائي عبدالفتاح آدم وكايسيدو.

وعلى عكس مباراة الكأس الأخيرة التي فاز فيها النصر على أبها بنتيجة 3-1، بدأ الضيوف المباراة بقوة ليفتتح أمين عطوشي مدافع الفريق النتيجة مبكراً بعد نحو 5 دقائق، بعد متابعته تسديدة زميله سعد بقير، لكن حكم المباراة لم يحتسب الحكم بسبب التسلل بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

ورد النصر بهجمة سريعة بعد تمريرة طويلة من عبدالرحمن غريب إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حاول التقدم والتسجيل من داخل منطقة الجزاء، لكن نجح سعد ناطق مدافع أبها في إبعاد الخطورة ليحافظ على نظافة شباك فريقه.

وافتتح عبدالفتاح آدم مهاجم أبها التسجيل لفريقه في الدقيقة 26، بعد استلامه تمريرة زميله سعد بقير، ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك العقيدي معلناً الهدف الأول للضيوف، وكاد عبدالرحمن غريب أن يعادل النتيجة للنصر سريعاً بعد تسديدة قوية لكنها خرجت بعيداً عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدف.

وبدأ النصر الشوط الثاني بقوة بعد دخول محمد مران بدلاً من الصليهم، واللعب برسم قريب من 4-4-2، ليمرر غريب كرة عرضية استقبلها تاليسكا بمهارة، وحولها مقصية لكنها لم تعرف طريق المرمى.

واستمر الضغط النصراوي بقوة ليحصل عبدالرحمن غريب على أخطر الفرص، بعد انفراده الصريح بمرمى أبها لكن إيباسي تصدى لتسديدته ببراعة كبيرة.

واستمر ضغط فريق النصر بقوة، لتتنوع الهجمات بين الطرف والعمق، مع استخدام سلاح الكرات الطويلة لإيصال الهجمات إلى تاليسكا ورونالدو والبقية، وحصل البرازيلي تاليسكا على فرصة الانفراد بمرمى أبها لكن الحارس إيباسي تصدى من جديد.

وركز كومانس مدرب أبها على الدفاع ليُخرج كايسيدو ويدخل مكانه نواف الصاعدي، ثم ساري عمرو وماتيتش بدلاً من حمسل والصديقي، ليكتفي الفريق بمهاجم واحد فقط، إلا أن البرتغالي رونالدو رد بقوة مسجلاً هدف التعادل، بعد تسديدة قوية سكنت شباك إيباسي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 78.

وتضاعفت الإثارة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد قرار الحكم بطرد زكريا سامي لاعب أبها بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل أبها اللقاء بـ10 لاعبين، ويضاعف النصر من ضغطه مع إشراك نواف بوشال وماشاريبوف بدلاً من الغنام وغريب، أملاً في إحراز هدف الفوز.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 85، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب وجود لمسة يد على عبدالفتاح آدم لاعب أبها، ليسجل البرازيلي تاليسكا هدف التقدم لفريقه للمرة الأولى في المباراة، بعد أن كان متأخراً في النتيجة لأكثر من 75 دقيقة.

هذا ويحل النصر ضيفاً على العدالة بعد فترة التوقف الدولي، يوم 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي، فيما يستضيف أبها منافسه التعاون يوم 5 أبريل، ضمن نفس الجولة.