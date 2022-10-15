النصر يحدد أول الراحلين عن الفريق في الميركاتو الشتوي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، أن أول الأسماء الراحلة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية “يناير 2023”.

ووفقًا لصحيفة “الشبابية”، فإن أول الراحلين عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على “تويتر”،: “ماشاريبوف.. خارج قائمة فريق النصر، بعد فترة الانتقالات الشتوية”.

والنصر ينافس بقوة، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 16 نقطة.