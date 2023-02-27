النصر يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة الباطن بالدوري

الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي ينقل أخبار سارة لجماهير نادي النصر قبيل مواجهتهم المرتقبة مع الباطن في دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا لمباراة الباطن في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن في موسم 2022-2023.

ويستضيف النصر فريق الباطن على ملعب مرسول بارك يوم الجمعة المقبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

أكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي المقرب من نادي النصر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن المدافع ألفارو غونزاليس شارك اليوم الاثنين في التدريبات الجماعية للعالمي.

والجدير بالذكر أن النصر يتصدر ترتيب روشن برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الأخير بنقطة واحدة فقط في 18 مباراة.

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