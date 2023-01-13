النصر يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية، أن الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر يأمل في التعاقد مع ماركو رويس في انتقال مجاني من بوروسيا دورتموند، حيث بقي أقل من ستة أشهر على عقده الحالي مع الفريق الألماني.

وأكمل نادي النصر توقيع كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات الأسبوع الماضي، لمدة موسمين ونصف، حيث يعتبر البرتغالي الآن أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق، وذلك بعد وصوله للنصر.

التفكير في نجم دورتموند

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، يريد المدير الفني رودي جارسيا إضافة المزيد من النجوم الأوروبيين إلى صفوفه، حيث يأمل قادة النصر في إقناع ريوس بالذهاب إلى ملعب مرسول بارك، مع بقاء 6 أشهر على نهاية عقده.

و لاعب خط الوسط يفكر في مستقبله في النادي بعد أن أمضى السنوات الـ 11 الماضية هناك، فيما يأمل النصر أن يسير على خطى كريستيانو رونالدو في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، بعد فسخ تعاقده مع اليونايتد.

وخاض 368 مباراة مع دورتموند، وسجل 156 هدفًا وصنع 118، ولكن يعتبر أكبر مشاكل اللاعب هي الإصابة المتكررة جعلته يكافح من أجل كرة القدم المنتظمة للفريق الأول على مدار السنوات القليلة الماضية.

الإصابات المُتكررة

واستبعد لاعب الوسط من المشاركة في كأس العالم في نوفمبر بسبب إصابة في الكاحل ولم يعود بعد إلى الملاعب، و هو مجرد واحد من العديد من اللاعبين الأوروبيين الذين تم ربطهم بالانتقال إلى النصر.

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