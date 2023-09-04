“النصر” يعلن إعارة جيسلان كونان إلى الفيحاء

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قرر نادي النصر ، إعارة لاعبه الإيفواري جيسلان كونان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى نادي الفيحاء.
وأعلنت إدارة النادي في تغريدة على منصة “إكس” اليوم الإثنين، عن موافقتها على إعارة الإيفواري جيسلان كونان، لنادي الفيحاء إلى نهاية الموسم الجاري، على أن يتكفل الأخير بدفع رواتب اللاعب حتى انتهاء الإعارة.
ومن المتوقع أن يوقع اللاعب عقدًا مع النادي اليوم، قبل المغادرة والانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، لخوض مواجهة ليسوتو في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، في 9 سبتمبر، ثم مواجهة مالي تجريبيًّا في الـ 12 من الشهر ذاته.