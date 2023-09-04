“النصر” يعلن إعارة جيسلان كونان إلى الفيحاء

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب عقدًا مع النادي اليوم، قبل المغادرة والانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، لخوض مواجهة ليسوتو في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، في 9 سبتمبر، ثم مواجهة مالي تجريبيًّا في الـ 12 من الشهر ذاته.