النصر يفاوض نجم برشلونة.. واللاعب ينتظر رد النادي الكتالوني

سيرجيو بوسكيتس غير واضح بشأن مستقبله في برشلونة أو التوجه إلى وجهات أخرى لقضاء السنوات الأخيرة من حياته المهنية، قبل بضعة أشهر،حيث بدا واضحًا تمامًا أن خطوته التالية ستكون في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووفقًا لـ “موندو ديبورتيفو”، أن قائد برشلونة سيحصل على عرض من كرة القدم السعودية على الطاولة مذهلًا من الناحية الاقتصادية، فهم عازمون على بذل جهد لجذب النجوم لبطولتهم، كما حاولت قطر في ذلك الوقت، التفكير في كسب نقاط لترشحهم لتنظيم كأس العالم 2030.

وكشف الصحيفة الكتالونية، أن النصر هو الذي يريد أن يقدم عرضًا من أجل لاعب خــط وسط برشلونة لمدة موسمين بسعر يقدر بـ 18 مليون يورو سنويًا، وينتظر الكتالوني، الذي انتهى عقده هذا الموسم، عرضًا من برشلونة لاتخاذ قرار.

وعلى الرغم من أنه فكر في البداية في ترك كيان برشلونة، فإن إصرار تشافي على الاستــــمرار لموسم إضافي يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في قراره بالتجديد، وفي الوقت الحالي، يفكر في الأمر، لكنه لا يفتقر إلى المقترحات.

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