النصر يقسو على أبها بثلاثية.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس الملك

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حقق نادي النصر فوزًا عريضًا على حساب أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل سامي النجعي الهدف الأول لفريق النصر مع مرور ثوان معدودة من بداية اللقاء وتحديدًا في الثانية التاسعة، مستغلًا كرة خلف الدفاع ليحولها بمهارة رائعة لداخل الشباك.

ونجح مدافع النصر ألفارو جونزاليس في منع نادي أبها من تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة خاطئة من عبدالإله العمري ينجح صالح العمري في الوصول للكرة ويسدد في اتجاه المرمى خلال خروج نواف العقيدي من مرماه، لينجح جونزاليس في إبعاد الكرة من على خط ببراعة شديدة في الدقيقة الثانية.

وسجل النصر الهدف الثاني عن طريق عبدالله الخيبري بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر عن طريق كونان يقابلها الخيبري من داخل منطقة الجزاء بيسراه قوية أرضية في الشباك في الدقيقة 21.

وتوقفت المباراة لسقوط عبدالإله العمري بعد التحام بدني قوي مع مدافع أبها، وأشهر حكم المباراة بعدها بطاقة صفراء في وجه إدريس صديقي لاعب أبها بعد خطأ قوي على عبدالرحمن غريب.

وسدد كريستيانو رونالدو كرة أرضية قوية تمر بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى في فرصة خطيرة لنادي النصر.، قبل أن يحصل النجم البرتغالي على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على حكم المباراة.

وحاول أبها تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول لكن لاعبو النصر نجحوا في الحفاظ على التقدم بثنائية.

وسجل نادي النصر الهدف الثالث عن طريق محمد مران بعد عرضية من الجانب الأيمن فشل حارس مرمى أبها في إبعادها لتسقط الكرة أمام مهاجم النصر الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 49.

وكاد أبها يسجل تقليص الفارق بعد تسديدة خطيرة من نواف الصعدي تمر بجوار مرمى النصر بقليل.

ونجح أبها في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبدالفتاح آدم بعد تسديدة أرضية قوية من سعد السلولي يتصدى لها نواف العقيدي لتصل الكرة إلى آدم وحيدًا يضعها في الشباك في الدقيقة 69.

وأجرى مدرب النصر رودي جارسيا مدرب النصر تبديلًا في الدقيقة 87 بخروج البرتغالي كريستيانو رونالدو ودخول أندرسون تاليسكا.