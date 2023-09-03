النصر يكتسح الحزم بخماسية

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حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره النصر مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

وتقدم فريق النصر بهدف أول في الدقيقة 33 عن طريق لاعبه عبدالرحمن غريب قبل أن يضيف زميله عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة 45 8.

وقلص الحزم النتيجة بهدف في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه محمد باداموسى قبل أن يرد النصر بثلاثية عن طريق أوتافيو في الدقيقة 57 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 وساديو ماني في الدقيقة 78.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يتذيل الحزم المسابقة بنقطتين.

ملخص بأبرز أحداث اللقاء:

وبدأ فريق النصر الشوط الأول بالضغط على نظيره الحزم في محاولة لإدراك هدف مبكر.

وسجل بالفعل النصر هدفًا بعد مرور 8 دقائق ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل على اللاعب عبدالله الخيبري.

وواصل فريق النصر السيطرة على الكرة ولكن دون أي خطورة حتى مرر كريستيانو رونالدو كرة بينية لزميله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 33 الذي أسكنها الشباك.

وعاد النصر بعد مرور 3 دقائق للتسجيل عن طريق لاعبه ساديو ماني ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة.

وواصل فريق النصر الضغط ولكن دون خطورة فعلية قبل أن يحتسب حكم اللقاء 12 دقيقة كوقت بدلاً من الضائع.

وتصدى حارس مرمى الحزم في الدقيقة 45 3 لتسديدة من رونالدو قبل أن يُسجل عبدالله الخيبري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45 8.

وبدأ الحزم الشوط الثاني بهدف مباغت سجله لاعبه محمد بادموسى من تسديدة قوية سكنت شباك حارس النصر نواف العقيدي في الدقيقة 48.

وعاد النصر للسيطرة على الكرة مرة أخرى وسجل لاعبه أوتافيو الهدف الثالث بالدقيقة 57 بعد كرة بينية وصلته من كريستيانو رونالدو داخل منطقة جزاء الحزم أسكنها الشباك.

ودفع المدير الفني لفريق الحزم في الدقيقة 64 باللاعب تركي المطيري بدلاً من يوسف الشمري وباللاعب منصور الشمري بدلاً من فرحان العازمي.

ولكن لم تمر سوى 4 دقائق حتى سجل النصر الهدف الرابع عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودفع المدير الفني لفريق الحزم في الدقيقة 75 باللاعب عمار النجار بدلاً من بن تراوري.

ودفع المدير الفني للنصر في الدقيقة 76 باللاعب سامي النجعي بدلاً من أوتافيو وباللاعب تيليس بدلًا من كونان.

وسدد لاعب النصر ساديو ماني كرة قوية في الدقيقة 77 أحرز بها الهدف الخامس لفريقه خلال اللقاء.

ودفع المدير الفني للنصر في الدقيقة 82 بثلاثة لاعبين وهم خالد الغنام، مختار علي وعلي الحسن بدلاً من عبدالرحمن غريب، عبدالله الخيبري وبروزوفيتش.