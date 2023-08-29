النصر يكتسح الشباب برباعية

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حسم فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة الديربي مع الشباب ضيفه بنتيجة «4-0»، الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك» في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وحضرت أهداف المباراة من أقدام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء «13، 38» والسنغالي ساديو ماني «41»، وسلطان الغنام «80».

وشهدت المباراة احتساب الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح 3 ركلات جزاء جميعها لصالح النصر، نجح فيها الأصفر بتسجيل هدفين وأهدر عبدالرحمن غريب الثالثة، كما تم طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا عند الدقيقة 61.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 6 نقاط في المركز السادس، من انتصارين وخسارتين، بينما بقي الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر من تعادلين وخسارتين.

انطلقت المباراة سريعة من جانب الفريقين، وكانت أول محاولة من جانب لاعبي النصر من تسديدة الكرواتي برزوفيتش من خارج حدود منطقة صدها الكروي الجنوبي كيم سينج جو الحارس بعد 8 ددقائق.

واحتسب إسماعيل الفاتح الأمريكي من أصول مغربية حكم المباراة ركلة جزاء بعدما لجأ إلى تقنية «VAR»، للتأكد من لمس هتان باهبري لاعب الشباب الكرة بيده ويسددها بنجاح الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو معلنًا تقدم النصر عند الدقيقة 13.

وألغى حكم المباراة هدفًا لرونالدو بعدما عاد إلى «VAR» مرة ثانية بحجة ارتكابه مخالفة على فواز الصقور عند الدقيقة 18، قبل أن يعود ويتسبب رونالدو نفسه في ركلة جزاء بعد عرقلته بواسطة الكولومبي جوستافو كويلار سجل منها الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه عند الدقيقة 38.

وعاد رونالدو نفسه ليصنع هدفًا ثالثًا سجله السنغالي ساديو ماني معززًا تقدم النصر عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة بمحاولات شبابية من أجل تقليص الفارق، خاصة تحركات الأرجنتين إيفر بانيجا وهتان باهبري والسنغالي حبيب ديالو، لكن هجماتهم انتهت عند أقدام محمد الفتيل والإسباني إيمريك لابورت، ومنعا وصول أي هجمة خطرة على مرمى نواف العقيدي الحارس.

وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثالثة بعد لمس البرازيلي ياجو سانتوس المدافع الكرة بيده، أهدرها عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 61، ليعود الحكم إلى «VAR» مرة ثالثة ليلغي البطاقة الصفراء على بانيجا ويشهر الحمراء، بعد اشتراك الأرجنتيني مع سلطان الغنام دون كرة، وسجل بعدها الغنام نفسه الهدف الرابع عند الدقيقة 80.

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع، لم تسفر عن تغيير في النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز النصر برباعية نظيفة.

ويحل النصر ضيفًا على الحزم السبت المقبل، بينما يستضيف الشباب نظيره الخليج، في اليوم ذاته لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن.