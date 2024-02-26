النصر يكسب الشباب ويواصل ملاحقة الهلال للصدارة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على مضيفه الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاءٍ مثير جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024”.

وافتتح كريستيانو رونالدو أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 21، من علامة الجزاء، قبل أن يعادل الشباب من نقطة الجزاء أيضاً عن طريق كاراسكو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 47، ليكرر الشباب بعد ذلك إدراكه للتعادل في الدقيقة 67، بواسطة مهاجمه كارلوس جونيور، إلا أن تاليسكا هذه المرة عاد مجدداً ليمنح فريقه التقدم بهدفٍ ثالث في الدقيقة 87، لتمضي المباراة لصالح النصر، معلنةً فوزه في هذه القمة المثيرة من دوري روشن، وليرتفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، ومواصلاً ملاحقته للمتصدر الهلال، بينما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.