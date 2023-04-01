النصر ينتعش بعودة رونالدو والدوليين

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تقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، زملائه اللاعبين الدوليين العائدين إلى التدريبات، الجمعة، بعد الفراغ من مشاركتهم مع المنتخبات خلال فترة التوقف لأيام «فيفا».

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة «عبدالإله العمري، عبدالله الخيبري، سلطان الغنام، عبدالرحمن غريب ومحمد مران».

ويستعد الأصفر العاصمي لمواجهة مضيفه العدالة، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

واشتملت الحصة التي قادها الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق على تدريبات بدنية في صالة الحديد أعقبها تمارين لياقية.

وطبق اللاعبون نواحي تكتيكية متنوعة قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورات صغيرة.