النصر يهزم الأخدود بثلاثية في دوري روشن

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فاز فريق النصر على نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.

وسجل اللاعب مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة السابعة.

وجاء الهدف الثانب للنصر في الدقيقة 15 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة لداخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر لويس كاسترو الدفع باللاعب عبدالعزيز العليوة بدلا من اليكس تيليس.

وتمكن اللاعب حسن الحبيب من تسجيل هدف تضيق الفارق للأخدود في الدقيقة 60 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وأدرك اللاعب سافيور غودوين هدف التعادل لفريق الأخدود في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90 1، سجل مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز لفريق النصر.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينم نجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.