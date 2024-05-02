النصر يواجه الهلال في نهائي كأس الملك

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ضرب النصر موعداً جديداً مع جاره الهلال عندما تأهل بجدارة واستحقاق لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخليج بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الأول بارك» في نصف نهائي كأس الملك.

بدأ اللقاء برغبة نصراوية قوية لحسم الأمور مبكراً، وتمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول مبكراً (د:17)، ومن نقطة الجزاء أضاف زميله ساديو ماني الهدف الثاني للنصر (د:37)، وفي الشوط الثاني عاد كريستيانو رونالدو لهز شباك الخليج مجدداً بإحرازه الهدف الثالث للنصر (د:57)، وقبل نهاية اللقاء قلّص الخليج النتيجة عن طريق لاعبه فواز الطريس، الذي تمكن من إحراز الهدف الوحيد لفريقه (د:82)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل النصر لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويلاقي الهلال الذي تأهل على حساب الاتحاد، ويعد هذا النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين هذا الموسم، بعد أن انتصر النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.