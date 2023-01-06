النصر يواصل صدارته دوري روشن والفوز حليف الخليج والعدالة

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انفرد النصر بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الطائي 2 – 0، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من المسابقة.

ولحساب نفس الجولة تمكَّن العدالة من الفوز على ضيفه الفتح بـ 2 – 1، فيما استطاع الخليج الفوز على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل.

هذه النتائج جعلت النصر في صدارة الدوري بـ 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع، في حين أضاف العدالة 3 نقاط إلى رصيده، ليصبح لديه 8 نقاط في المركز الـ 14، وبقي الفتح على نقاطه الـ 15 في المركز التاسع، بينما حصل الخليج في هذه الجولة على 3 نقاط أسهمت في وصوله إلى النقطة الـ 7 في المركز الـ 15، وظل التعاون على نقاطه الـ 23 في المركز الخامس.