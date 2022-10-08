النصر يوجه صدمة كبيرة لـ “أبو بكر”.. تنفيذ الأمر أو الرحيل

تحدث محمد العميري، الإعلامي الرياضي، عن مباراة النصر وأبها في الجولة السادســــــة والتي انتهت بفوز كبير للعالمي، بعد مستوى جيد من اللاعبين، جعلتهم يحصدون الثلاث نقاط بكل سهولة ووضعهتم في مركز مميز لمنافسة في دوري روشن.

وقال العميري في تصريحات متلفزة عبر برنامج فيب أسبوع أم بي سي: “النصر فريق ممتاز جدًا ومنافس قوي وشرس على بطولة الدوري، وهناك ايضًا أحاديث كثيرة جدًا عن النصر والــمدرب جارسيا”.

وأكمل: “هناك بعض الاخطاء، ولا يوجد رضا عن هذا المدرب، ولكنه يقدم عمل كبير جدًا تتكلم عن العناصر الأجنبية، والتطور الكبير غوستافو وكونان وألفارو تاليسكا، وأبو بكر في ظل غياب مارتينيز ‏ وماشا”.

وأضاف: “اللاعبين المحليين ايضًا على مستوى الدفاع والأجنحة ووسط الملعب، هناك الغنام، وسلطان عبد الله الخيبري، وعبد الله العميري، واحمد يحيي، هناك جودة كبيرة جدًا في النصر، وقدم انتـصار كبير جدًا ومستوى جيد”.

وأشار: “أبها لم يظهر بشكل جيد ولكن رغم ذلك النصر سيطر على المباراة ويستــــــــحق الفوز، وأرى أن الانتقادات قاسية على المدرب جارسيا، لأنه يقدم مستويات جيدة جدًا مع العالمي، وينافس به على لقب الدوري”.

وأوضح: “الانتقادات قاسية على جاريسا، وأبو بكر ليس على المستوى الذي يجب أن يظهر عليه، ويخدم به الفريق ويسجل، ولكن على مستوى الفريق المأمول، ولكن النصر فريق جيد جدًا ويصل الي المستوى المأمول له”.

واختتم حديثه قائلًا: “انتقادات المستوى الهجومي صائبة جدًا، ولكن أبو بكر إذا لم يعود إلى حالته بعد فترة التوقف النصر سيبحث عن بديل جديد”.