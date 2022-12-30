عاجل.. النصر يوقع رسميا مع  كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف

وبينت أن تقديم كريستيانو رونالدو سيكون بحفل كبير وبحضور الجماهير النصراوية في ملعب مرسول بارك في وقت يحدد لاحقًا.

وذكرت قناة الإخبارية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أكمل الفحوصات الطبية الأولية بنجاح في مدريد بعد موافقته على الانضمام لـ النصر.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي النصر اتفق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً لمدة موسمين، وأن إجراءات التوقيع لم تتم بعد وترقب للساعة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو حاليًا غير مرتبط بنادٍ، وذلك منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل صاخب قبل وقت قصير من مونديال 2022، وهو ما يعني أن بإمكانه الانضمام إلى النصر.