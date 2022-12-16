النصر يُجهز مفاجأة قوية لـ “الرائد” بالدوري

تشير تقارير إعلامية إلى حدوث تغيير عاجل لقائمة النصر المكونة من ثمانية لاعبين أجانب قبل ساعات من مباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث يستعد العالمي لحصد 3 نقاط جديدة.

ويزور الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم منافسه الرائد في الدوري 2022 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، والخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت صحيفة الرياضية، اليوم الجمعة، إن الأرجنتيني بيتي مارتينيز انضم إلى مهمة الفوز بعد إصابة لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو بآلام في العضلات، وفي السياق ذاته، أبلغ مدرب فريق النصر رودي جارسيا مارتينيز انه سيكون غب تشكيلة الرائد.

ومن المتوقع استبعاد جوستافو، وبعد ثماني جولات، فاز رودي جارسيا لأول مرة هذا الموسم، بما في ذلك جهز ثمانية لاعبين أجانب، استعدادًا للقاء مع الرائد، يحتل النصر المركز الثاني في دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة في 8 مباريات بفارق 3 نقاط عن الشباب 22 نقطة.