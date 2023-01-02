النصر يُحدد أسعار تذاكر حفل استقبال رونالدو غدًا

أعلن الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أسعار تذاكر الاحتفال الذي سيقام غدًا الثلاثاء بمناسبة وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة الريــاض، بعد انضمامه رسميًا إلى العالمي.

أسعار تذاكر النصر

وقال الحساب الرسمي للنصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تذاكـر الحـدث المنتظـر وصلـت، بـادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو، وننتظركم في ملعبنا، لحضور الحفل ويتبعه التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم”.

وأضاف: “سيكون كامل ربح التذاكر مخصص لمنصة إحسان للعمل الخيري”، فيما حدد نادي النصر أسعار تذاكر الحفل الخاص باستقبال النجم البرتغالي غدًا بـ 15 ريال للتذكرة.

وصول رونالدو للنصر

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، من أجل الانضمام رسميًا إلى نادي النصر، الذي وقع معه منذ أيام، لمدة موسمين ونصف.

انضم البرتغالي كريستيانو ورنالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الســابق، لنادي النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية وآسيا، خاصة وأن الدون يمتلك شعبية كبيرة بســـبب أرقامه التاريخية المميزة مع الصفوة الأوروبية.

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