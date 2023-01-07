النصر يُقيد رونالدو في قائمته.. تعرف على أول ظهور للبرتغالي

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

اسقاط نجم الفريق

وكان يرغب النصر في إسقاط أحد نجومه الأجانب من أجل تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في القائمة والمشاركة رسميًا مع الفريق العالمي في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد تمت قبل لقاء الطائي.

ووفقًا لـ “صحيفة الرياضية”، قامت إدارة نادي النصر، بتوقيع مُخالصة مالية مع الــــمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وتم قيد كريستيانو رونالدو بدلا منه في القائمة الرسمية لـ الفريق قبـــل مباراة الطائي أمس، وبالتالي من المتوقع أن يظهر البرتغالي رسميًا ضد نادي الاتفاق بعد أن يقضي عقوبة إيقافه لمباراتين.

فوز مستحق للنصر

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره نادي الطائي أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشـــن الســــعودي للمحترفين 2022-2023، بهدفيــن دون رد في مباراة غاب عنها البرتغالي.

وكان قد تم تأجيل مباراة النصر والطائي بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالبوابات والإنـــارة بسبب هطول الأمطار.

اقرأ ايضًا