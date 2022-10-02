الدبيخي: الاتحاد سيفوز على النصر في هذه الحالة

قال الناقد الرياضي بندر الدبيخي، إن عبدالرزاق حمدالله في أول موسمين حقق بطولات وإنجازات، ولكن بعد ذلك كثرت مشاكل حمدالله مع اللاعبين في داخل الفريق والإدارة.

حمدالله سبب أزمات كثيرة مع النصر

وأضاف بندر الدبيخي، خلال لقائه بقناة الرياضية24، أنه عندما غادر حمدالله فريق النصر كان في المركز الثامن، ولكن الفريق تطور أدائه ووصل للمركز الثاني عقب رحليه.

وتابع: النصر كعبه عالي على الاتحاد في المواجهات التي جمعت الفريقين في مختلف البطولات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية.

الاتحاد سيفوز بالمباراة في هذه الحالة

وأكد: أن المباراة الوحيدة التي حقق الاتحاد فيها الفوز على النصر كانت بأخطاء تحكيمية فادحة، وحال فوز الاتحاد في مباراة اليوم سيكون بسبب الأخطاء التحكيمية.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر أن يلتقي النصر والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية مساء اليوم الثاني من أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الخامسة من دوري روشن.

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