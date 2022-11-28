النفط الخام الأمريكي يتحول للارتفاع وبرنت يقلص خسائره

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تراجعت أسعار النفط العالمية عن أدنى مستوياتها في ما يقرب من عام، الاثنين، مع إغلاق الخام الأمريكي على ارتفاع، مدعوماً بالحديث عن خفض إنتاج “أوبك+” الذي عوض المخاوف بشأن القيود الصارمة لكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وكانت حركة السعر متقلبة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 96 سنتاً أو 1.3% عند 77.24 دولاراً بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021 عند 73.60 دولاراً.

كما تحول خام برنت للارتفاع لفترة وجيزة، لكنه تراجع للانخفاض عند التسوية، فنزل 44 سنتاً، أو 0.5%، إلى 83.19 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط أكثر من 3% إلى 80.61 دولاراً في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوى منذ الرابع من يناير الماضي.