النفط يتراجع إلى 86 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط اليوم لتضيف قليلا إلى خسائرها في الجلسة السابقة، إذ وازنت زيادة مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف من الركود العالمي التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين.

كانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت هذا العام وسط إنهاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع خام برنت سنتا واحدا إلى 86.12 دولار للبرميل عند التسوية بانخفاض 0.01 %، فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80.15 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 0.02 %.

وبحسب “رويترز”، جاء تراجع الأسعار متأثرا بتقرير صدر أمس عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

كما أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أمس انكماش النشاط التجاري الأمريكي في يناير للشهر السابع على التوالي