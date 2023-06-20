النفط يتراجع عقب خفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية أقل من المتوقع

المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحسب “رويترز” انخفض خام برنت إلى 76.04 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو إلى 70.79 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراجع كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس، الأكثر نشاطا إلى 71.22 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وخفضت الصين في وقت سابق اليوم اثنين من معدلات الإقراض المعيارية- سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام- بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما. وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 في المائة من المشاركين في استطلاع لرويترز خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.

وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19.

وقالت “إيه إن زد ريسيرش” في مذكرة للعملاء اليوم “الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر على المعنويات”.

وعلى صعيد الإمدادات، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأمريكية.

ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.