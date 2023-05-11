النفط يتراجع في التعاملات الأمريكية وسط محادثات سقف الدين

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تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم خلال ساعات التداول الأمريكية إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأمريكي على اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 76.14 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 في المائة أيضا إلى 72.27 دولار للبرميل.

ولا يزال خاما القياس يتجهان لتحقيق أول مكاسب بالنسبة المئوية في أربعة أسابيع.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يزيد تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مع رفع الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي إذ يسعى البنك للحد من أسرع تضخم تشهده دولة ضمن الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت البيانات الأمريكية أمس أن مؤشر أسعار المستهكين الذي يراقبه البنك المركزي الأمريكي ارتفع بزيادة أقل قليلا من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام المجلس لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط، وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات حكومية أمس تراجع مخزونات البنزين والديزل الأمريكية مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطيات الوطنية وانخفاض الصادرات.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أنباء عن محادثات بدأت أمس الأربعاء حول رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. ويصر الجمهوريون على خفض الإنفاق.