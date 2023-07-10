النفط يتراجع قبل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من أمريكا والصين

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انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

وبحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 % إلى 78.25 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 % إلى 73.57 دولار للبرميل بحسب رويترز.



وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس “تجار النفط قد يكونوا حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.