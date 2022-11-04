النفط يتراجع متأثراً بمخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلا عن مخاوف جديدة من تفشي كوفيد-19 وهو ما سيقوض الطلب على الوقود في الصين.

وبحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 94.45 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وتتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.

وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الخميس بعد أن ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن “من السابق لأوانه” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وزادت الأجواء السلبية بعد أن ذكر بنك إنجلترا أمس الخميس أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموا لعامين آخرين.

كما تأثرت المعنويات وتوقعات أسعار النفط بعد أن أبقت الصين على قيودها المشددة مكافحة كوفيد-19 في أعقاب تسجيل أعلى زيادة في الإصابات منذ أغسطس أمس الخميس.