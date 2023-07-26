النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أشهر

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انخفضت أسعار النفط اليوم، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 83.32 دولار للبرميل.. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.4 في المائة.

وكان معهد البترول الأمريكي ذكر مساء أمس، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقا لمصادر السوق.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات اليوم.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية، مع توقعات تقلص إمدادات الخام، بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.