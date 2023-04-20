النفط يتراجع.. و “برنت” عند 82.32 دولاراً للبرميل

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.96 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 78.47 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين بالمئة أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل.